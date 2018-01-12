Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса отправлен под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Тихонова — водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.
«Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует РИА Новости судью.
Срок ареста установлен до 25 февраля 2018 года. Тихонову запрещено покидать жилой дом, общаться со СМИ и фигурантами дела.
Ранее сообщалось, что Тихонов не признал вину в гибели людей.
25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека.
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