Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса отправлен под домашний арест

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Тихонова — водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

«Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует РИА Новости судью.

Срок ареста установлен до 25 февраля 2018 года. Тихонову запрещено покидать жилой дом, общаться со СМИ и фигурантами дела.

Ранее сообщалось, что Тихонов не признал вину в гибели людей.

25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека. 

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Общество Происшествия
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