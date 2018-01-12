Водитель въехавшего в подземный переход в Москве автобуса не признал вину

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Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, не признаёт вину в гибели людей, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что в ходе заседания в Басманном суде Виктор Тихонов пообещал не препятствовать расследованию и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Генпрокуратура выступила против ареста водителя. По словам прокурора Павла Филипчука, правильней было бы применить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Следственный комитет предъявил Тихонову обвинение.

25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека. 

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