СК предъявил обвинение водителю въехавшего в подземный переход в Москве автобуса
«Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан», — заявила она.
Водителю предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России» (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц).
«Сегодня следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнула Петренко.
25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход.
В результате произошедшего погибли четыре человека.
Подробнее — в материале RT.