СК предъявил обвинение водителю въехавшего в подземный переход в Москве автобуса

Автобус, въехавший в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, был исправен, водителю предъявлено обвинение. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан», — заявила она.

Водителю предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России» (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц).

«Сегодня следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнула Петренко.

25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход.

В результате произошедшего погибли четыре человека.

Подробнее — в материале RT.