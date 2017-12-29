Тормоза и рулевое управление наехавшего на остановку в Москве автобуса были в норме
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что, по предварительным данным, тормозная система и рулевое управление автобуса, который врезался в остановку у станции метро «Сходненская», были исправны.
Об этом сообщается в Twitter департамента.
«Предварительная проверка, проведённая Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление в норме», — говорится в сообщении.
В результате наезда автобуса на остановку пострадали три человека. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard