Возбуждено дело после ДТП с автобусом на северо-западе Москвы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом на северо-западе Москвы.
Об этом сообщается в заявлении Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о задержании предполагаемого виновника ДТП. Кроме того, также появилась информация, что водитель автобуса, который врезался в остановку, уходил, по предварительным данным, от столкновения с другим автомобилем.
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