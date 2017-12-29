Возбуждено дело после ДТП с автобусом на северо-западе Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом на северо-западе Москвы.

Об этом сообщается в заявлении Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании предполагаемого виновника ДТП. Кроме того, также появилась информация, что водитель автобуса, который врезался в остановку, уходил, по предварительным данным, от столкновения с другим автомобилем.