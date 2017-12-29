Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом на северо-западе Москвы
Предполагаемый виновник ДТП с автобусом на северо-западе Москвы задержан. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Twitter.
«Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан», — говорится в сообщении.
Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан pic.twitter.com/RDHb7moWcz— Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, который врезался в остановку на северо-западе Москвы, уходил, по предварительным данным, от столкновения с другим автомобилем.
В результате произошедшего пострадали три человека.
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