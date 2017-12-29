Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом на северо-западе Москвы

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Предполагаемый виновник ДТП с автобусом на северо-западе Москвы задержан. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Twitter.

«Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, который врезался в остановку на северо-западе Москвы, уходил, по предварительным данным, от столкновения с другим автомобилем.

В результате произошедшего пострадали три человека.

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Общество Происшествия
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