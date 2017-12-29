В МЧС опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве

Представители Главного управления МЧС по Москве в беседе с RT опровергли сообщения СМИ о погибших в результате наезда автобуса на остановку в Москве.

«Мы опровергаем информацию о погибших. На данный момент данных о погибших нет. Уточняется информация о пострадавших, с ними работают специалисты скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что наезд рейсового автобуса на остановку на улице Сходненской в Москве привёл к гибели двух человек.