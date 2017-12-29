В МЧС опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве

Короткая ссылка
Павел Астахов
Представители Главного управления МЧС по Москве в беседе с RT опровергли сообщения СМИ о погибших в результате наезда автобуса на остановку в Москве.
В МЧС опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве
  • © Кадр: irina_cat_/Instagram

«Мы опровергаем информацию о погибших. На данный момент данных о погибших нет. Уточняется информация о пострадавших, с ними работают специалисты скорой помощи», — пояснили в пресс-службе. 

Ранее СМИ сообщили, что наезд рейсового автобуса на остановку на улице Сходненской в Москве привёл к гибели двух человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119