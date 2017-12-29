ТАСС: два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку в Москве
В Москве, на Сходненской улице рейсовый автобус наехал на автобусную остановку. Два человека погибли. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
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«На улице Сходненской, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — цитирует его ТАСС.
По словам источника, в результате инцидента два человека погибли.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
25 декабря в Москве, у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход.
В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.
Власти Москвы заявили, что семьи погибших в результате ДТП у метро «Славянский бульвар» получат по одному миллиону рублей.
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