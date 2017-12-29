ТАСС: два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку в Москве

В Москве, на Сходненской улице рейсовый автобус наехал на автобусную остановку. Два человека погибли. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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«На улице Сходненской, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — цитирует его ТАСС. По словам источника, в результате инцидента два человека погибли. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. 25 декабря в Москве, у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Власти Москвы заявили, что семьи погибших в результате ДТП у метро «Славянский бульвар» получат по одному миллиону рублей.