ТАСС: два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку в Москве

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RT
В Москве, на Сходненской улице рейсовый автобус наехал на автобусную остановку. Два человека погибли. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС: два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку в Москве
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«На улице Сходненской, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — цитирует его ТАСС. 

По словам источника, в результате инцидента два человека погибли.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

25 декабря в Москве, у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход.

В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

Власти Москвы заявили, что семьи погибших в результате ДТП у метро «Славянский бульвар» получат по одному миллиону рублей.

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