Специалист считает причиной ДТП с автобусом в Москве невыполнение инструкций водителем

ДТП с автобусом, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, могло произойти из-за невыполнения водителем инструкций. Об этом заявил механик Первого автобусного парка Санкт-Петербурга.

По мнению эксперта, автобус мог тронуться, в случае если не стоял на ручнике и не была нажата кнопка N селектора АКПП, пишет «Газета.Ru».

«По какой-то причине он не поставил его на ручник и не выключил режим «драйв». У нас (водителей. — RT) сложилось мнение, что его за рулём в момент самохода автобуса не было. Чтобы закрыть двери, вовсе не обязательно возвращаться на водительское кресло — в кнопку ткнул и машина покатилась», — отметил он.

Он также подчеркнул, что это объясняет, почему водитель не дотянулся до ручника — ручник находится слева у дальней стенки.

«Поэтому, когда автобус покатился — и это моё лично мнение, — он попытался со стороны двери попасть ногой на педаль тормоза, а попал на газ. А дальше — паника», — заключил механик.

Ранее стало известно, что расследование дела о ДТП у метро «Славянский бульвар» передано в центральный аппарат СК.

25 декабря в Москве у «Славянского бульвара» автобус въехал в подземный переход.

В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.