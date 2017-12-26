Расследование дела о ДТП у метро «Славянский бульвар» передано в центральный аппарат СК

Расследовать ДТП у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы будет центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в главное следственное управление СК», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что к нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования подобных преступлений.

Ранее в СК заявили о госпитализации водителя автобуса, въехавшего в подземный переход.

25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.