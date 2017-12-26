В СК заявили о госпитализации водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

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Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», госпитализирован.

Об этом сообщается на сайте СК России по Москве.

«В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей», — говорится в сообщении.

Следствие также проверяет информацию о неисправности тормозной системы автобуса. 

«Изъяты и изучаются вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия», — уточняется в сообщении.

25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека.

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