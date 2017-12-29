Названа предварительная причина ДТП с автобусом у метро «Сходненская»

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Водитель автобуса, который врезался в остановку на северо-западе Москвы, уходил, по предварительным данным, от столкновения с другим автомобилем.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя столичного главка полиции Юрия Титова.

«29 декабря в районе дома 37 по улице Сходненской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта», — сказал он.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате ДТП у метро «Сходненская», позднее данную информацию опровергли в МЧС.

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