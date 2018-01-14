Антонов на встрече с Хантсманом поднял вопрос о создании совместной группы по кибербезопасности

Посол России в США Анатолий Антонов и его американский коллега, посол США в России Джон Хантсман во время переговоров затронули вопрос создания совместной группы по кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча дипломатов состоялась в четверг, 11 января, в Вашингтоне.

Также сообщается, что в ходе встречи обсуждался вопрос возобновления контактов между министрами обороны и иностранных дел двух государств.

«Я поднял перед Хантсманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях, в том числе чтобы встретились министры обороны и в формате «2+2» (главы внешнеполитических и оборонных ведомств. — RT)», — отметил Антонов.

При этом он добавил, что российская сторона внесла предложение о создании группы по кибербезопасности и возобновлении контактов между парламентариями.

«Мы предложили создать группу по кибербезопасности, предложили восстановить контакты между парламентариями: это очень важно», — заключил дипломат.

По данным агентства, последняя встреча в формате «2+2» состоялась в Вашингтоне в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Антонов обсудил с Хантсманом совместные шаги по улучшению российско-американских отношений.