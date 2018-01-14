Антонов и Хантсман обсудили совместные шаги по улучшению российско-американских отношений

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудил с послом Соединённых Штатов в Москве Джоном Хантсманом совместные шаги по улучшению российско-американских отношений.

«К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

При этом Антонов подчеркнул, что в ходе встречи были намечены «совместные шаги», что «очень важно».

«Он будет работать с Госдепартаментом, Белым домом и он будет работать на Капитолии, что особенно важно. Мы здесь будем ждать, когда они примут решение о возобновлении российско-американских отношений», — сказал посол.

Он также назвал встречу «конструктивной», добавив, что Хантсман является «умным, толковым профессионалом».

Ранее Антонов и Хантсман провели встречу в Вашингтоне.