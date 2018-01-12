Антонов и Хантсман провели встречу в Вашингтоне
Российский посол в США Анатолий Антонов провёл встречу с американским послом в России Джоном Хантсманом. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.
Two ambassadors met— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 11 января 2018 г.
Два посла встретились
.@RussiaInUSA / @USEmbRupic.twitter.com/wfxuHyceG3
«Два посла встретились», — говорится в сообщении дипмиссии.
Как пишет РИА Новости, встреча состоялась в резиденции российского посла в центре Вашингтона.
Ранее Джон Хантсман заявил, что Вашингтон хочет «ответственных отношений» с Москвой.
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