Антонов и Хантсман провели встречу в Вашингтоне

Короткая ссылка
Российский посол в США Анатолий Антонов провёл встречу с американским послом в России Джоном Хантсманом. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.

«Два посла встретились», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как пишет РИА Новости, встреча состоялась в резиденции российского посла в центре Вашингтона.

Ранее Джон Хантсман заявил, что Вашингтон хочет «ответственных отношений» с Москвой.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119