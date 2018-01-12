Лавров посетит Нью-Йорк 18—19 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 18—19 января Нью-Йорк.

«18—19 января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в Совете Безопасности ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что заседания будут посвящены вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, построения мер доверия и регионального партнёрства в Афганистане и Центральной Азии.



По её словам, в ходе пребывания Лаврова в Нью-Йорке запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее сообщалось, что российский посол в США Анатолий Антонов провёл встречу с американским послом в России Джоном Хантсманом в Вашингтоне.