В Люберцах задержали сбившего двух человек на остановке водителя

В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Nissan, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин, ожидавших прибытия общественного транспорта на остановке.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что в результате ДТП, произошедшего в воскресенье, 14 января, пострадали две женщины, которые впоследствии были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По словам Волк, задержанным является 45-летний уроженец ближнего зарубежья.

По факту произошедшего составлен административный протокол.

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