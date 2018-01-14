В Люберцах задержали сбившего двух человек на остановке водителя
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Nissan, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин, ожидавших прибытия общественного транспорта на остановке.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Отмечается, что в результате ДТП, произошедшего в воскресенье, 14 января, пострадали две женщины, которые впоследствии были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По словам Волк, задержанным является 45-летний уроженец ближнего зарубежья.
По факту произошедшего составлен административный протокол.
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