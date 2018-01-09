В Москве задержан лишённый прав участник «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года

Один из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, которого лишили водительских прав, задержан полицейскими в Москве после ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

8 января примерно в 18:00 мск в районе дома 66 по улице Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок.

«Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран Ближнего зарубежья», — цитирует Волк РИА Новости.

Она отметила, что документов о законности пребывания на территории России мужчина не предъявил.

«При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами», — подчеркнула официальный представитель МВД.

Волк пояснила, что правонарушителя доставили в отдел полиции для установления личности, также в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении — «управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами».

По данным источника в правоохранительных органах, речь идёт об Авдувахобе Маджидове.

В ноябре 2017 года осуждённую за многочисленные нарушения правил дорожного движения участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян остановили в Москве за вождение без прав.