На Кутузовском проспекте Москвы при столкновении трёх автомобилей пострадали два человека
Автомобильная авария с участием трёх машин произошла на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Автомобили Toyota, BMW и Mercedes столкнулись в районе дома 35 по Кутузовскому проспекту», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что в результате инцидента незначительные травмы получили двое водителей.
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