На Кутузовском проспекте Москвы при столкновении трёх автомобилей пострадали два человека

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Автомобильная авария с участием трёх машин произошла на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Автомобили Toyota, BMW и Mercedes столкнулись в районе дома 35 по Кутузовскому проспекту», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что в результате инцидента незначительные травмы получили двое водителей.

Ранее на Ставрополье перевернулся пассажирский автобус.

Кроме того, портал New Inform сообщал, что иномарка сбила ребёнка и коляску с новорождённым в Рязани.

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Общество Происшествия
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