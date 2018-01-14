В очереди на Керченскую переправу скопилось около тысячи машин

Керченская паромная переправа остаётся закрытой из-за штормового ветра, на подъездах с двух сторон скопились почти тысяча автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора ООО «Морская дирекция».

«Сейчас в порту «Кавказ» находится 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных транспортных средств. В Крыму — 38 легковых машин, 14 автобусов и 300 грузовых и малотоннажных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, улучшение погодных условий ориентировочно ожидается во второй половине воскресенья, 14 января.

Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции, штормовое предупреждение в районе переправы объявлено до понедельника, 15 января.

Ранее стало известно, что в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены приостановить работу Керченской паромной переправы.