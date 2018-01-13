В Крыму из-за сильного ветра приостановили работу Керченской паромной переправы

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В Крыму из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены приостановить работу Керченской паромной переправы.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«По данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция» работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (ветер)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Nation News сообщало, что МЧС объявило экстренное предупреждение на Кубани из-за метели.

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