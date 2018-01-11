МЧС объявило экстренное предупреждение на Кубани из-за метели

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МЧС объявило экстренное предупреждение в Краснодарском крае, сообщает Nation News.

С 12 по 15 января в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий — метель и гололедица.

Спасатели призывают водителей проявлять предельную внимательность на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резкого перестроения.

Пешеходов просят быть бдительными, пересекать проезжую часть лишь в специально отведённых местах, а также переходить дорогу, удостоверившись, что транспортное средство остановилось.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности.

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