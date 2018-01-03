Керченская паромная переправа закрыта из-за тумана

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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора переправы — компанию «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман», — говорится в сообщении.

В конце декабря Керченская переправа была закрыта из-за сильного ветра.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что экстренное предупреждение об опасности схода лавин будет действовать в горах Сочи в период с 3 по 6 января.

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