В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин будет действовать в горах Сочи в период с 3 по 6 января, сообщает «Юга.ру».

По информации Ростовского гидрометцентра, речь идёт об отметках выше 1000 м.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В снегопад и непогоду рекомендуется не выходить в горы, а находясь к горах, туристы должны следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю обнародовало на своём сайте правила поведения при попадании под лавину.

В конце декабря Nation News сообщало о штормовом предупреждении в Ростовской области.