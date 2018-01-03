В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

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Экстренное предупреждение об опасности схода лавин будет действовать в горах Сочи в период с 3 по 6 января, сообщает «Юга.ру».

По информации Ростовского гидрометцентра, речь идёт об отметках выше 1000 м.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В снегопад и непогоду рекомендуется не выходить в горы, а находясь к горах, туристы должны следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю обнародовало на своём сайте правила поведения при попадании под лавину.

В конце декабря Nation News сообщало о штормовом предупреждении в Ростовской области.

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