В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило в регионе штормовое предупреждение, которое продлится сутки начиная с понедельника, 25 декабря. Об этом сообщает Nation News.

В регионе прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В частности, дождь и мокрый снег будут сопровождаться шквалистым ветром, скорость которого, как ожидается, составит до 28 м/с.

Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными и по возможности исключить пребывание на улице. Также рекомендуется не приближаться к линиям электропередачи, рекламным щитам и деревьям.

22 декабря телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье на уборку дорог от снега вышли более 300 единиц спецтехники.

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