СК организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек из-за лавины в Хакасии

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек при сходе лавины в Хакасии.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия проводится доследственная проверка по факту гибели двоих мужчин (42 и 35 лет) во время схода снежной лавины в 11 километрах от села Приисковое Орджоникидзевского района Республики Хакасия в районе озера Панфиловское», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по предварительным данным, не менее 10 человек приехали в труднодоступную местность недалеко от села Приисковое, чтобы покататься на снегоходах. При этом данный участок не оборудован для катания на снегоходах, подчеркнули в ведомстве.

«Под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно. Тела двоих мужчин были обнаружены позднее спасателями МЧС. Погибшие били жителями города Красноярска и Сургута», — уточнили в СК.

Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли из-за схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Также ФАН передавало, что Ростуризм предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горных районах Швейцарии.