В московских аэропортах отменили и задержали 26 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 18:50 мск, в Домодедове девять рейсов задержано, три отменено.

В аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов, во Внукове — шесть.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в субботу, 13 января, ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до -7 °С.