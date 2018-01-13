В московских аэропортах отменили и задержали 26 рейсов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 18:50 мск, в Домодедове девять рейсов задержано, три отменено.
В аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов, во Внукове — шесть.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в субботу, 13 января, ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до -7 °С.
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