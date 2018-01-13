В московских аэропортах отменили и задержали 26 рейсов

Короткая ссылка
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 18:50 мск, в Домодедове девять рейсов задержано, три отменено.

В аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов, во Внукове — шесть.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в субботу, 13 января, ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до -7 °С.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119