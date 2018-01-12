Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях 14—15 января в ЦФО

Короткая ссылка
В ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона. Об этом сообщает m24 со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Как уточняется, ухудшение погоды ожидается в Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили, что метеорологические условия могут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Ранее сообщалось, что в Москве к 13—14 января атмосферное давление может повыситься до рекордного значения.

Подробнее о погоде в столице в ближайшие дни — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119