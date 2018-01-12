Синоптики предупредили о высоком давлении в Москве

В Москве в пятницу, 12 января, ожидается высокое давление. Об этом заявили в центре погоды «Фобос».

Как передаёт m24, 12 января барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, давление окажется выше нормы на 20 единиц.

Отмечается, что в течение дня оно будет расти.

Ранее сообщалось, что в Москве к 13—14 января атмосферное давление может повыситься до рекордного значения.

«Газета.Ru» писала, что в Москве ожидается облачная погода, а температура воздуха опустится до -6 °С.

Подробнее о погоде в столице в ближайшие дни — в материале RT.