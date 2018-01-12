Синоптики предупредили о высоком давлении в Москве
В Москве в пятницу, 12 января, ожидается высокое давление. Об этом заявили в центре погоды «Фобос».
Как передаёт m24, 12 января барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, давление окажется выше нормы на 20 единиц.
Отмечается, что в течение дня оно будет расти.
Ранее сообщалось, что в Москве к 13—14 января атмосферное давление может повыситься до рекордного значения.
«Газета.Ru» писала, что в Москве ожидается облачная погода, а температура воздуха опустится до -6 °С.
Подробнее о погоде в столице в ближайшие дни — в материале RT.
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