В штабе Путина рассказали о планах по работе с соцсетями в ходе предвыборной кампании

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина не планирует заводить собственных аккаунтов в социальных сетях, включая канал в Telegram. Работу в соцсетях будут обеспечивать только волонтёры и сторонники Путина. Об этом RT рассказал пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов.

По его словам, взаимодействие с социальными медиа будет осуществляться только через группы сторонников, ведущих паблики в поддержку Владимира Путина, которые откликнулись на призыв руководителя всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольги Амельченковой.

В конце 2017 года Амельченкова выступила с призывом к сторонникам Путина присоединиться к инициативной группе для поддержки его кандидатуры при выдвижении на пост президента России.

На этот призыв откликнулись к настоящему времени 11 различных групп сторонников Путина из «Одноклассников», Instagram, Facebook и «ВКонтакте», которые объединяют более четырёх млн человек.

10 января представители двух групп из «Одноклассников» и «ВКонтакте» провели онлайн-стрим со встречи с Владимиром Путиным в предвыборном штабе, который собрал более 1 млн просмотров.

Все сторонники, откликнувшиеся на призыв Амельченковой, не входят в предвыборный штаб кандидата и позиционируют свою активность в кампании как волонтёрскую. Основной задачей во время предвыборного периода создатели пабликов в поддержку Путина считают максимальное распространение контента в поддержку кандидата. Отмечается, что они планируют распространять контент с официального предвыборного сайта Путина, который откроется 15 января.

Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.