При столкновении маршрутки с грузовиком в Петербурге пострадали 12 человек

В результате столкновения маршрутки с грузовиком в Колпинском районе Санкт-Петербурга пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«Около 14:15 водитель 1971 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП, проводится проверка.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.