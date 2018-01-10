В 2017 году смертность от ДТП снизилась в Подмосковье на 12,5%

За январь — ноябрь 2017 года смертность от ДТП снизилась в Московской области на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

«Всего за указанный период на дорогах Подмосковья погибли на 84 человека меньше, чем годом ранее», — отметила Забралова.

Область заняла третье место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе по итогам года.

Как заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, Подмосковье имеет более низкие показатели, чем средние значения по стране.

«9,1 умершего на 100 тыс. жителей, в то время как по России данный коэффициент составляет 10,1», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России выросло число ДТП из-за неисправностей автомобилей.

URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.