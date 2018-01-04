СМИ: В России выросло число ДТП из-за неисправностей автомобилей

В России выросло количество дорожно-транспортных происшествий из-за неисправностей автомобилей, сообщает «Известия» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Если за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 4,9 тыс. аварий, связанных с проблемами с эксплуатацией машин, то в 2017 году — 5,8 тыс. Таким образом, рост составил 18,5%.

В подобных ДТП погибли около 1 тыс. человек. Число пострадавших увеличилось почти на 20% — до 8,7 тыс.

Как предполагают эксперты, число аварий из-за неисправностей автомобилей выросло, так как население экономит на ремонте.

«Продажи машин долгое время падали. Это приводит к старению парка транспортных средств», — сказала президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылёва.

Как отметил главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин, ДТП как таковых стало меньше, но именно по техническим причинам — заметно больше.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.