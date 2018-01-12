Путин присвоил генеральские звания 16 сотрудникам органов прокуратуры России

Президент России Владимир Путин присвоил классные чины (генеральские звания) 16 сотрудникам органов прокуратуры России. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Классные чины государственного советника юстиции 1-го класса, государственного советника юстиции 2-го класса и государственного советника юстиции 3-го класса были присвоены 16 сотрудникам Генеральной прокуратуры России в День работника прокуратуры. Ранее сообщалось, что Путин присвоил новый дипломатический ранг официальному представителю российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма рассказал НСН о значении нового дипломатического ранга Захаровой.