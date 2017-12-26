СК не установил криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко

Следственный комитет России не установил криминальной составляющей в действиях руководства бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следствие не видит криминальной составляющей в его (Захарченко. — RT) руководстве», — цитирует ТАСС Петренко.

Ранее стало известно, что по делу полковника Захарченко завершены следственные действия по трём эпизодам.

Захарченко подозревают в получении $800 тыс. при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ.

Ему также вменяют получение взятки в размере 3,5 млн рублей.