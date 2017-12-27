Эксперт рассказал о значении нового дипломатического ранга Захаровой
«Посланник первого класса — очень ответственный и важный ранг, потому что в определённых случаях эти люди могут выполнять функции как послов, так и чрезвычайных представителей президента практически в любой точке мира», — заявил Сурма.
По его словам, Захарова заслуживает такого ранга и по выслуге лет, и по той позиции, которую она продвигает на внешнеполитической арене.
Эксперт также отметил значение цифровой дипломатии и напомнил, что Захарова отстаивает позицию России в соцсетях, в общении с фактическими представителями других стран.
Ранее у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.