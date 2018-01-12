Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Министерству экономического развития России разработать предложения по возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг, получаемых гражданами, в многофункциональные центры (МФЦ). Об этом заявили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что поручение было дано после проведения заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» 22 декабря 2017 года.
Срок исполнения поручения — 9 февраля 2018 года.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.