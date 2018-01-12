Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Министерству экономического развития России разработать предложения по возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг, получаемых гражданами, в многофункциональные центры (МФЦ). Об этом заявили в пресс-службе правительства.