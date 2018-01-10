Медведев поручил разработать меры по предупреждению нарушений оборота спецсредств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряду ведомств указание разработать предложения по предупреждению нарушений оборота спецсредств во исполнение поручения президента Владимира Путина после случая с фермером из Курганской области.

«ФСБ, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФТС представить предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли», — говорится на сайте кабмина.

В частности, перечисленным ведомствам поручено принять дополнительные меры по идентификации такого оборудования и информированию граждан об ограничении его оборота.

Срок исполнения указания — до 1 марта 2018 года.

Ранее Генпрокуратура начала проверку всех дел о незаконном обороте шпионских устройств.

Ведомство начало эту работу после большой пресс-конференции Владимира Путина, на которой журналист RT задал главе государства вопрос об уголовном преследовании фермера Евгения Васильева, которого обвиняют в покупке шпионского GPS-трекера.

Подробнее — в материале RT.