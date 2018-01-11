Путин рассказал, где провёл новогодние праздники

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных СМИ рассказал, где провёл новогодние праздники в 2018 году.

«Что касается новогодних и всех других праздников, я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. Там действительно был мороз — -33 °C, но мне это нравится», — заявил президент на встрече в редакции «Комсомольской правды».

RT вёл прямую трансляцию встречи Путина с руководителями СМИ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге. 

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