В Госдуме заявили, что наблюдатели от ПАСЕ на президентские выборы приглашены не будут

Россия не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы президента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем», — приводит его слова ТАСС.

Слуцкий пояснил, что, так как Россия уже третий год подряд не участвует в работе ПАСЕ, «вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение».

Ранее стало известно, что Госдума не будет направлять делегацию на сессию ПАСЕ в январе.