В Госдуме отказались направить делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой заявил, что в нижней палате российского парламента не намерены направлять делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе.

Он отметил, что причиной отказа направить делегацию стало нарушение организацией одного из существенных условий работы российской стороны.

«Российская Федерация не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации», — цитирует Толстого ТАСС.

По словам депутата, подобное решение будет оставаться в силе до тех пор, пока в регламент работы ПАСЕ не будут внесены соответствующие изменения.

При этом депутат уточнил, что консультации с европейскими коллегами будут вестись.

Ранее Толстой заявил, что в преддверии президентских выборов в России СМИ, которые получают финансирование из других стран, не прекращают попытки навязать свою повестку в стране.