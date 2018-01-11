В Госдуме отказались направить делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Он отметил, что причиной отказа направить делегацию стало нарушение организацией одного из существенных условий работы российской стороны.
«Российская Федерация не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации», — цитирует Толстого ТАСС.
По словам депутата, подобное решение будет оставаться в силе до тех пор, пока в регламент работы ПАСЕ не будут внесены соответствующие изменения.
При этом депутат уточнил, что консультации с европейскими коллегами будут вестись.
Ранее Толстой заявил, что в преддверии президентских выборов в России СМИ, которые получают финансирование из других стран, не прекращают попытки навязать свою повестку в стране.