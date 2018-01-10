В Госдуме увидели попытку СМИ-иноагентов навязать свою повестку в России перед выборами

В преддверии президентских выборов СМИ, которые получают финансирование из других стран, не прекращают попытки навязать свою повестку в России. Об этом в ходе заседания комитета по информационной политике заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Все вы знаете о непрекращающихся попытках навязать, особенно в преддверии марта 2018 года, информационную повестку через средства массовой информации, которые не находятся в России и получают прямое финансирование от других государств», — цитирует РИА Новости депутат.

По его словам, с этим связана необходимость маркировать информацию от СМИ-иноагентов.

Толстой также рассказал, что под действие поправок в закон о СМИ-иноагентах подпадут не всё блогеры, получающие деньги из иностранных источников.

«Под действие закона о СМИ-иноагентах подпадут блогеры, получающие деньги от иностранных правительств, но не от частных лиц», — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что закон о СМИ-иноагентах не коснётся блогеров, которые сотрудничают с международными компаниями и размещают их рекламу.

В конце ноября Совет Федерации одобрил закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут быть признаны в России иноагентами.