В Госдуме увидели попытку СМИ-иноагентов навязать свою повестку в России перед выборами
«Все вы знаете о непрекращающихся попытках навязать, особенно в преддверии марта 2018 года, информационную повестку через средства массовой информации, которые не находятся в России и получают прямое финансирование от других государств», — цитирует РИА Новости депутат.
По его словам, с этим связана необходимость маркировать информацию от СМИ-иноагентов.
Толстой также рассказал, что под действие поправок в закон о СМИ-иноагентах подпадут не всё блогеры, получающие деньги из иностранных источников.
«Под действие закона о СМИ-иноагентах подпадут блогеры, получающие деньги от иностранных правительств, но не от частных лиц», — добавил он.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что закон о СМИ-иноагентах не коснётся блогеров, которые сотрудничают с международными компаниями и размещают их рекламу.
В конце ноября Совет Федерации одобрил закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут быть признаны в России иноагентами.