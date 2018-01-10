Росстат: больше всего перед Новым годом в России подорожали помидоры и огурцы

Цены на помидоры и огурцы в декабре 2017 года в России выросли на 20,8% и 24,6% соответственно по сравнению с ноябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В декабре среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы и помидоры — на 24,6% и 20,8% соответственно, виноград — на 7,7%, бананы — на 4%, при этом апельсины стали дешевле на 5,7%, чеснок, свёкла и орехи — на 0,3—1,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом стоимость продовольственных товаров выросла за месяц на 0,6%.

Лососёвая икра в декабре 2017 года подорожала на 3,3%, лосось — на 0,8%.

При этом Росстат подчёркивает снижение цен почти на все виды макаронных и крупяных изделий: гречневая крупа стала дешевле на 3,8%, горох и фасоль — на 1,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по стране в конце декабря составила 3750 рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года средняя стоимость минимального набора продуктов по России составила 3720 рублей.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН, изменятся ли цены на алкогольную продукцию в 2018 году.