Эксперт рассказал, изменятся ли цены на алкогольную продукцию в России в 2018 году

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, изменятся ли цены на алкогольную продукцию в 2018 году, сообщает НСН.

«Ставка акцизов у нас расти не будет, а до недавнего времени причиной повышения цен был именно рост ставки акциза», — заявил эксперт.

Тем не менее, по его словам, на формирование цены влияет инфляция. Кроме того, отметил Дробиз, будут иметь место технологические вопросы совершенствования системы ЕГАИС.

«Всё это даст подорожание винодельческой и прочей продукции в пределах 5—7%. Если мы говорим о российской продукции, то это подорожание вписывается в общую концепцию повышения цен», — сообщил эксперт.

Комментируя совершенствование системы ЕГАИС, он сказал, что благодаря ей алкогольный рынок в стране уже полгода является совершенно прозрачным, максимально качественным и легальным.

Если говорить об импортном винодельческом продукте, то подорожание не исключено в связи с плохим урожаем винограда, прогнозирует Дробиз.

«Примерно процентов на 15 подорожает импортная винодельческая продукция из стран Евросоюза. Никаких особых подорожаний пива и пивных напитков не ожидается», — добавил эксперт.

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