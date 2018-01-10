В Москве произошёл пожар в здании «Физтехпарка»
МЧС Москвы сообщает, что в здании «Физтехпарка» произошло возгорание.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В 23:37 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: Долгопрудненское шоссе, дом 3», — указывается в заявлении.
Уточняется, что пожар произошёл на втором этаже пятиэтажного здания.
Сведений о пострадавших не поступало.
На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.
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