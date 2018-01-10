В Москве произошёл пожар в здании «Физтехпарка»

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МЧС Москвы сообщает, что в здании «Физтехпарка» произошло возгорание.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 23:37 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: Долгопрудненское шоссе, дом 3», — указывается в заявлении.

Уточняется, что пожар произошёл на втором этаже пятиэтажного здания.

Сведений о пострадавших не поступало.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. 

Ранее URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».

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Общество Происшествия
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