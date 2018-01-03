В Москве при пожаре в жилом доме спасены 20 человек

Короткая ссылка
Пожарные спасли 20 человек, в том числе четверых детей, при возгорании в жилом доме в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ГУ МЧС по городу.

В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в Центральном административном округе на набережной академика Туполева.

«Принятыми мерами в 13:07 загорание было ликвидировано на втором этаже на общей площади 25 кв. м», — заявили в МЧС.

Пострадал один человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119