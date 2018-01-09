Минфин предложил новый способ материального стимулирования чиновников
Согласно проекту эти деньги предлагается направить на материальное стимулирование госслужащих и работников органов исполнительной власти.
Также Минфин предлагает увеличить объём бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчёте на год. Как отмечается, бюджетные ассигнования на стимулирование будут сохраняться на очередной и последующие годы.
В октябре президент России Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплат президента, премьер-министра, генпрокурора, главы СК, а также служащих Счётной палаты.