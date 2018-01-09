Минфин предложил новый способ материального стимулирования чиновников

Минфин России подготовил проект постановления о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и сотрудников органов исполнительной власти и распределении высвободившихся в результате этого средств. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту эти деньги предлагается направить на материальное стимулирование госслужащих и работников органов исполнительной власти.

Также Минфин предлагает увеличить объём бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчёте на год. Как отмечается, бюджетные ассигнования на стимулирование будут сохраняться на очередной и последующие годы.

В октябре президент России Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплат президента, премьер-министра, генпрокурора, главы СК, а также служащих Счётной палаты.