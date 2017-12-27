Минфин опубликовал данные о зарплате министров

Министерство финансов впервые обнародовало данные о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, согласно предоставленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока.

В сообщении говорится, что первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, который получает 1,7 млн рублей в месяц.

В число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.

13 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому повышаются зарплаты сотрудников МИД, чиновников и работников юстиции.