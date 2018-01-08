МЧС рассказало о причинах утечки бытового газа

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МЧС России сообщило, что причинами утечек бытового газа обычно становятся пробои шланга, забывчивость людей, а также шалость детей.

«Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалости детей, заливания пламени водой, перелившейся через край посуды», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Спасатели отмечают, что место возможной утечки газа нельзя искать с помощью открытого пламени. Если утечка произошла, надо избегать действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.

МЧС отмечает, что если в месте утечки газ горит, то опасности взрыва нет. В этом случае нельзя задувать пламя, так как это может привести к взрыву.

3 января МЧС зафиксировало свыше 60 происшествий в России в первые дни 2018 года. 2 января портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа.



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