МЧС зафиксировало более 60 происшествий в России с начала года
Свыше 60 происшествий зафиксировано в России в первые дни 2018 года, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.
«С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек», — приводит его слова Интерфакс.
Кутровский напомнил, что с 25 декабря органы управления и подразделения ведомства переведены в режим повышенной готовности.
2 января портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа.
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