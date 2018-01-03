МЧС зафиксировало более 60 происшествий в России с начала года

Свыше 60 происшествий зафиксировано в России в первые дни 2018 года, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

«С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек», — приводит его слова Интерфакс.

Кутровский напомнил, что с 25 декабря органы управления и подразделения ведомства переведены в режим повышенной готовности.

2 января портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа.